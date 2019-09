Eine der zentralen Fragen unserer Zeit ist, wie Bauen und Wohnen bezahlbar und nachhaltig gestaltet werden können. Neue Technologien können helfen. In anderen Ländern sparen Unternehmen damit längst Zeit und Kosten.

Neue Technologien erleichtern unser Leben heute in vielen Bereichen: wie wir miteinander kommunizieren, wie wir einkaufen, wie wir uns in einer Stadt bewegen. Es gibt nur wenige Industrien, die von der Digitalisierung bislang kaum beeinflusst sind - eine davon ist die Bau- und Immobilienbranche. Das sollte auf keinen Fall so bleiben. Denn dort stellt sich eine der zentralen Fragen unserer Zeit: Wie können Bauen und Wohnen bezahlbar und nachhaltig gestaltet werden?

Und genau dabei kann die Digitalisierung helfen. Ein Beispiel: Dass sich Bauen - und damit Wohnen - in den vergangenen Jahren stetig verteuert hat, hängt auch mit der hohen Fehleranfälligkeit zusammen, wenn es an die Planung und Ausführung von Projekten geht. Ein Problem, bei dem eine neue digitale Methode Abhilfe schafft: das Building Information Modeling, kurz BIM.

Diese Planungsmethode ist das Kernstück der Digitalisierung im Neubau: In einer Art digitalem Zwilling werden alle Daten eines Gebäudes zu einem zentralen Modell zusammengefügt. Alle Projektbeteiligten wie Architekten, Behörden und Bauunternehmen können darauf dann jederzeit zugreifen. Pläne, Budgets und Termine werden transparent und ermöglichen damit eine zielgerichtete Projektsteuerung.

Im angelsächsischen Raum und in den nordischen Ländern wird BIM bereits seit Jahren erfolgreich bei Großprojekten eingesetzt. Die schwedische Baufirma Skanska konnte damit beim Ausbau eines Krankenhauses in den USA zwei Monate Zeit sparen. Experten schätzen außerdem, dass dies Kostenersparnisse von 5 bis 25 Prozent ...

