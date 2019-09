Der Ölpreis WTI verzeichnet leichte Zugewinne am Montag, bleibt aber unter der 55-Dollar-Marke - Der US-Dollar-Index zog sich während der New Yorker Sitzung leicht zurück - Die Bank of Canada dürfte den Zins am Mittwoch konstant halten - Der USD/CAD stieg heute Morgen mit 1,3362 auf den höchsten Stand seit zehn Wochen, konnte aber sein bullisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...