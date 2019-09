Travel24.com AG: Ankündigung wesentlicher finanzieller und strategischer Schritte für die Zukunft DGAP-Ad-hoc: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung Travel24.com AG: Ankündigung wesentlicher finanzieller und strategischer Schritte für die Zukunft 02.09.2019 / 21:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leipzig, 2. September 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) haben beschlossen, der Hauptversammlung wesentliche Schritte für die zukünftige Entwicklung des Konzerns vorzuschlagen. Zum einen wird eine Barkapitalerhöhung über gut EUR 10.000.000 angestrebt. Die Neuen Aktien sollen nur an Anleger ausgegeben werden dürfen, die Stückaktien mit einem Mindestbetrag in Höhe von EUR 100.000 je Angebot erwerben. Zum anderen wird eine Erweiterung des Geschäftszwecks beabsichtigt. Der Gesellschaft soll die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Ankauf von Grundbesitz und Beteiligungen ermöglicht werden. Diese Maßnahmen dienen der nachhaltigen Stärkung des finanziellen und strategischen Rahmens der Gesellschaft und schaffen die Grundlage für eine positive zukünftige Entwicklung. In diesem Zusammenhang erfolgen zwei Veränderungen im Aufsichtsrat, die diese Maßnahmen begleiten. Herr Markus Hennig und Herr Dr. Konrad Bösl haben heute gegenüber dem Vorstand ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der Travel24.com AG, Herr Hennig zudem als dessen Vorsitzender, mit Wirkung zum Ablauf des 15. Oktober 2019 niedergelegt. Der Hauptversammlung werden zwei neue Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen, welche über geeignete Kompetenzen im finanzwirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich zur Ausübung des Mandats verfügen. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, damit nunmehr wichtige und geeignete Grundlagen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft und des Travel24 Konzerns zu schaffen. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com 02.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 867393 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 867393 02.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0L1NQ8 AXC0247 2019-09-02/21:29