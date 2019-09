Trotz Verbot durch Behörden demonstrieren Tausende auf den Straßen Moskaus für freie Kommunalwahlen. Dabei sollen mehrere Oppositionelle festgenommen worden sein.

Die russische Bürgerrechtlerin Ljubow Sobol ist am Montag nach Oppositionsangaben im Gefolge der Wahlproteste am Wochenende in Moskau festgenommen worden. Dies erklärte eine Sprecherin des Kreml-Kritikers Alexej Nawalni, zu dessen Mitstreitern Ljubow ...

