"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu SPD:

"Auf der Habenseite des Wahlergebnisses aber steht, dass die Sozialdemokraten keinen Parteivorsitzenden feuern müssen, den sie derzeit gar nicht haben. Die SPD kann stattdessen weiter in aller Unruhe darüber nachdenken, welchen Kurs sie angesichts ihres anhaltenden Niedergangs einschlagen will. Ein Linksruck, für den einige der Kandidaten für den Doppelvorsitz stehen, würde das Ende der Koalition mit der Union im Bund bedeuten, der ohnehin kein allzu langes Leben mehr prophezeit wird. Bis zur Entscheidung in der Vorsitzendenfrage aber dürfte, von gelegentlichen Eruptionen der Verzweiflung abgesehen, Waffenstillstand an der Berliner Front herrschen. CDU und CSU sehen ihrerseits keinen Anlass, der SPD einen Vorwand für den Bruch der eingetragenen Partnerschaft zu liefern."/zz/DP/nas

AXC0005 2019-09-03/05:35