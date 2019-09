"Ludwigsburger Kreiszeitung" zu FDP:

"Woran es der FDP grundlegend fehlt, ist ein zündendes Thema, um besser punkten zu können. Den Klimaschutz haben die Freidemokraten erst spät entdeckt. Nun wirkt es so, als hechelten sie den Grünen damit ständig hinterher. Und was die liberalen Grundüberzeugungen - mehr Markt, weniger Staat - angeht, so ist damit im Osten kein Blumentopf zu gewinnen. Denn viele Menschen dort hätten im Gegenteil gern einen stärkeren Staat, der sich um ihre Sorgen kümmert, auch weil der Markt versagt hat. Die ostdeutsche Leidensgeschichte der Partei kann sich noch fortsetzen. Ende Oktober wird in Thüringen gewählt. Auch dort ist man nicht im Landtag vertreten. Und auch dort spricht derzeit wenig dafür, dass sich das ändern könnte. Was das alles für Christian Lindner bedeutet? Vielleicht ertönt ja irgendwann noch der Ruf, an die Parteispitze einen Profi ranzulassen."/zz/DP/nas

