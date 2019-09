Mit einem "Werkstattgespräch" (9.00 Uhr) beginnt die CDU am Dienstag eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen sie die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am 20. September vorbereiten will. Die Bundesregierung will dann ein Paket mit Maßnahmen und Finanzierungsvorschlägen zum Klimaschutz vorlegen. Ex-Partei- und -Fraktionschef Wolfgang Schäuble soll ein Impulsreferat halten.

Der Bundestagspräsident wurde von der CDU-Spitze ausgewählt, weil er für eine konsequente Klimapolitik eintritt. Die Union will die "Schwarze Null" für den Klimaschutz nicht opfern. CDU-Klimaexperte Andreas Jung hatte kürzlich gesagt: "Für uns ist wichtig, dass Schwarze und Grüne Null zusammenkommen." Die "Grüne Null" steht für eine ausgeglichene Bilanz bei den Treibhausgasen.

Die CDU nutzt das Format der "Werkstattgespräche", bei dem verschiedene Arbeitsgruppen zu Einzelthemen Ergebnisse erarbeiten sollen, zum zweiten Mal nach dem Amtsantritt von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Mitte Mai hatte es in der CDU-Zentrale ein "Werkstattgespräch" zur Migration gegeben.

In sechs Arbeitsgruppen soll intern über die Themen CO2-Bepreisung, Mobilität, Wirtschaft für Wachstum und Klimaschutz, klimafreundlicher Wohnungssektor, Klimaschutz in Land- und Forstwirtschaft sowie klimagerechter Energiesektor beraten werden. Zum Abschluss will sich CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zum Stand der Klimadebatte in ihrer Partei äußern.

Am gleichen Tag will die CSU-Landesgruppe in einer Klausur (10.00 Uhr) die zweite parlamentarische Jahreshälfte vorbereiten. Zentrales Thema dabei ist auch der Klimaschutz./rm/bk/DP/fba

