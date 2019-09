In Großbritannien will die Opposition einen No-Deal-Brexit verhindern, Italien steht kurz vor einer neuen Koalition. Lego stellt unterdessen seine Halbjahreszahlen vor.

Brexit-Chaos in Großbritannien, Abstimmung über eine neue Koalition in Italien: Am Dienstag dominieren vor allem politische Entscheidungen das Tagesgeschäft. Sie könnten den deutschen Leitindex deutlich mehr beeinflussen als am Vortag.

Denn am Montag war der Dax nach seiner jüngsten Erholungsrally ruhig in den neuen Monat gestartet: Zum Handelsschluss lag der Index 0,1 Prozent im Plus bei 11.953 Punkten. So bewegte sich das deutsche Börsenbarometer nur in einer Spanne von 65 Punkten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Dienstagmorgen nur minimal höher.

In Großbritannien versucht die Opposition derzeit einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Unterstützung für einen entsprechenden Gesetzentwurf bekommt sie auch von Mitgliedern der konservativen Regierungspartei. Premierminister Boris Johnson hatte bis zuletzt versucht, die Tory-Rebellen mit Drohungen auf seine Seite zu ziehen. Als wahrscheinlich gilt, dass der Oppositionsantrag die erste Hürde im Parlament nehmen wird. Daraufhin könnte Johnson Neuwahlen beantragen.

In Italien zeichnet sich unterdessen eine neue Koalition zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten (PD) ab. Bis 18 Uhr können die Mitglieder der Fünf Sterne über ein Online-Tool abstimmen, ob sie mit einer Koalition unter Giuseppe Conte einverstanden sind.

Von Unternehmensseite bleibt es am Dienstag eher ruhig. Allein der dänische Bauklötzchenhersteller Lego präsentiert seine Halbjahreszahlen. Für den deutschen Markt wird ein Umsatzwachstum von drei Prozent erwartet.

1 - Vorgaben aus Asien

Während in den USA die Börsen wegen des Feiertags Labor Day am Montag geschlossen blieben, tendierte der Aktienmarkt in Japan am Dienstag leicht stärker. Die Kurse wurden dabei von Hoffnungen auf bessere Exportchancen durch einen schwächeren Yen getrieben.

Negative Faktoren wie der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Brexit-Sorgen setzten dem Optimismus allerdings Grenzen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 0,18 Prozent auf 20.657 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,44 ...

