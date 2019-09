Together for Future Der Klimawandel stellt die Menschheit vor existenzielle Fragen. Um der Forderung nach einem wirksamen Klimaschutz Nachdruck zu verleihen, schließt sich die Bayerische zusammen mit ihrer Tochter Pangaea Life als erste deutsche Versicherungsgesellschaft der gemeinsamen Kampagne Together for Future an. Dabei handelt es sich um eine Kooperation verschiedener Unternehmen und der Fridays for ...

Den vollständigen Artikel lesen ...