Medieninformation

Baloise emittiert Senior Bond zu historisch günstigen Konditionen

Basel, 3. September 2019. Die Baloise Group hat erstmals eine Senior Bond-Transaktion mit drei Tranchen im Umfang von 425 Mio. CHF erfolgreich am Markt platziert. Die drei Anleihen mit Laufzeiten von drei, sieben und zehn Jahren wurden von der Bâloise Holding AG mit eine 0% Coupon emittiert.

In einem günstigen Zinsumfeld hat die Baloise Group drei Anleihen über 425 Mio. CHF emittiert: Eine dreijährige Anleihe von 200 Mio. CHF eine siebenjährige Anleihe von 100 Mio. CHF und eine zehnjährige Anleihe von 125 Mio. CHF. Alle drei Anleihen wurden mit einem Coupon von 0% emittiert; die drei- und siebenjährige mit negativen Investorenrenditen von -0.500%

beziehungsweise -0.195%. Die Investorenrendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0%.

Alle drei Tranchen wurden durch die Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von A- mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's verfügt. Die Anleihen selbst verfügen, wie alle ausstehenden Senior Anleihen der Bâloise Holding AG, über kein Rating.

Der Emissionserlös der drei Anleihen dient der allgemeinen Refinanzierung von Verbindlichkeiten, einschliesslich der Akquisition von Fidea N.V. Baloise Group hat den Erwerb von Fidea N.V. im Juli 2019 abgeschlossen und mit dieser Übernahme ihre Marktposition im attraktiven belgischen Nichtleben- und Lebengeschäft deutlich gestärkt.

Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Credit Suisse und UBS agierten als federführende Banken, die Basler Kantonalbank als Co-Manager. Alle drei Anleihen liberieren am 25. September 2019.

