DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 18/22 DE000BLB6TC4 06.09.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/24 DE000BLB45F2 06.09.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 18/22 DE000BLB6TC4 06.09.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 17/24 DE000BLB45F2 06.09.2019 HZE/EOT