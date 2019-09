Die Privatbank Berenberg hat Enel von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 6,30 auf 6,70 Euro angehoben. Als er vor vier Jahren die Aktie des italienischen Versorgers hochgestuft habe, musste das damalige neue Management einen jahrelangen Gewinnrückgang stoppen, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei inzwischen gelungen und die Turnaround-Story im Aktienkurs eingepreist. Nun sehe er attraktivere Investmentmöglichkeiten woanders, etwa bei Fortum, Verbund und RWE./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

