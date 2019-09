Technik für Lebensspanne der Bohrung verbessert Kundenkapazitäten



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) ("Unternehmen"/"Weatherford") hat heute bekannt gegeben, dass seine Innovationen für die Lebensspanne der Bohrung auf der Offshore Europe 2019, die vom 3. bis zum 6. September im schottischen Aberdeen stattfindet, an Stand 3E 30 gezeigt werden.



Die Offshore Europe 2019 wird als Plattform dienen, auf der die Kerngeschäftssegmente des Unternehmens präsentiert werden, darunter: Bohrung, Bau der Ölbohrung, Abschluss und Produktion. Diese vier Bereiche werden folgende leistungsfähige Technologien zeigen:



- Vero, automatisierte Integrität der Verbindungen, setzt einen neuen Standard im Bereich

Tiefsee-Abschlüsse.

- ForeSite, Produktionsoptimierungsplattform, stellt

präzise Richtungssteuerung hoher Leistung zur Verfügung.

- Victus, intelligente MPD, erreicht unerreichte Sicherheit und Kostenersparnisse

mit einer MPD- Komplettlösung. Mark A. McCollum, der CEO von Weatherford, kommentierte dies mit den Worten: "Die Investitionen, die wir in neue Technologien zur Leistungssteigerung vornehmen, werden vom Bedarf unserer Kunden bestimmt. Das drehende, steuerbare Push-the-Bit-System Magnus ist unsere Antwort auf den Bedarf für ein Werkzeug zur Kostenersparnis, das auch in den problematischsten Umgebungen der Welt funktioniert. Gesteuerte Druckbohrungen, künstliche Förderung und Digitalisierung sind weitere Bereiche, in denen wir signifikante Investitionen vorgenommen haben. Speziell im digitalen Bereich sind die Möglichkeiten für unsere Branche herausragend und wir sind erfreut, auf der Offshore Europe unsere führende Position in diesem Bereich zeigen zu können."



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt über 24.500 Mitarbeiter und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Kontakt:



Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

