Zürich (ots) - localsearch (Swisscom Directories AG) baut seine Stellung als führende Digitalagentur für Schweizer KMU aus und lanciert die E-Commerce-Lösung MyCOMMERCE. Das neue Produkt ermöglicht einen preiswerten Einstieg in die Welt des Online-Handels und verschafft Kleinunternehmen direkten Zugang zu reichweitenstarken Online-Marktplätzen wie Amazon, Google Shopping und eBay.



localsearch, die führende Digital- und Marketingagentur für Schweizer KMU, erweitert ihr Produktportfolio mit der E-Commerce-Lösung MyCOMMERCE. Das neue, umfangreiche Do-It-Yourself-Produkt ermöglicht Schweizer KMU den preiswerten und unkomplizierten Einstieg in die Welt des Online-Handels und integriert eine Vielzahl von nützlichen E-Commerce-Features.



Der Onlineshop ist individuell gestaltbar und verfügt über eine direkte Anbindung an die reichweitenstarken Online-Marktplätze Amazon, Google Shopping und eBay. Zudem lässt er sich einfach und unkompliziert mit den Shops von Facebook und Instagram verknüpfen und erlaubt damit eine noch breitere Streuung des verfügbaren Warenangebotes.



MyCOMMERCE ist auf die Bedürfnisse von Schweizer KMU zugeschnitten. Die Onlineshop-Lösung von localsearch setzt nur minimale IT-Kenntnisse voraus und ist selbsterklärend. Das vereinfacht kleinen Händlern ohne technisches Fachwissen den Einstieg in dieses immer wichtiger werdende Geschäftsfeld.



In das neue Produkt sind zudem nützliche Marketingfunktionen wie Online-Ads, Retargeting und Newsletterversand integriert. Sie können in wenigen Schritten aktiviert werden. Weiter kann der Shop-Betreiber über sein persönliches Cockpit Inventar, Bestellungen und Versand der Waren verwalten und steuern. Für die Integration von Payment-Lösungen wie PostFinance, PayPal, Kreditkarten oder auch Twint stehen entsprechende Anbindungen zur Verfügung.



CEO Santinelli: «MyCOMMERCE rundet Angebot für Merchants ab»



Mit dem neuen E-Commerce-Angebot ist localsearch ab sofort ein vollwertiger Anbieter von digitalen KMU-Lösungen. «Bisher haben wir uns darauf konzentriert, unsere Kunden im Internet sichtbar zu machen und ihnen dabei zu helfen, ihre Kundenkontakte zu organisieren. Mit MyCOMMERCE unterstützen wir sie neu auch beim Online-Handel. Damit runden wir das Angebot für Merchants ab und bieten unseren Kunden ein breites Produktangebot, um online erfolgreich zu sein», sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.



MyCOMMERCE ist ab sofort unter mycommerce.ch erhältlich.



