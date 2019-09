Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Thyssenkrupp mit "Underperform" und einem Kursziel von 9 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung gehe nur langsam vonstatten, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Bilanz sieht er Risiken. Ungeachtet des geplanten Börsengangs der Aufzugssparte sei das Chance/Risiko-Verhältnis wenig vorteilhaft./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 04:33 / UTC

ISIN DE0007500001

