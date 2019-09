Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Australien hat im zweiten Quartal 2019 dank steigender Einsenerzpreise und einer höheren Nachfrage aus China den ersten Leistungsbilanzüberschuss auf Quartalsbasis seit 1975 ausgewiesen. Dieser fiel zudem höher aus als erwartet. Der Leistungsbilanzüberschuss erreichte 5,85 Milliarden australische Dollar (umgerechnet 3,58 Milliarden Euro), während Volkswirte nur mit einem Überschuss von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Mit einer verbesserten Leistungsbilanz werde die australische Wirtschaft weniger anfällig, erklärten Ökonomen. Die Bilanz signalisiere, dass das Land weniger auf ausländische Kredite angewiesen sei. Der Überschuss deute aber auch auf eine schwache Konsumnachfrage und schleppende Investitionen vor Ort hin, die beide die Importe gedämpft hätten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff: 49,9 zuvor: 50,4 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,2 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.907,30 -0,60% Nikkei-225 20.641,88 +0,11% Hang-Seng-Index 25.562,50 -0,25% Kospi 1.963,19 -0,30% Shanghai-Composite 2.920,84 -0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kaum verändert - Mangels frischer Impulse tendieren die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien am Dienstag seitwärts. Vorgaben aus den USA fehlen gänzlich, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Börsianer sprechen von einem lustlosen und ereignisarmen Geschäft. Neue Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit gibt es nicht. Das laste tendenziell etwas auf der Stimmung, heißt es. Zumal offenbar beide Seiten weiter nach einem nächsten Gesprächstermin suchten. Derweil soll China aber Klage bei der Welthandelsorgansisation (WTO) gegen die von den USA erhobenen Strafzölle eingereicht. Dass Peking nun Anti-Dumpingzölle auf Phenol-Importe aus den USA und aus Europa verhängt haben soll, ist der Stimmung zumindest nicht zuträglich. Dass die Verbraucherpreise in Südkorea im August weniger stark gestiegen sind als erwartet bewegt ebenso nicht wie die im Rahmen der Prognosen revidierten BIP-Daten für das zweite Quartal. Unter den Einzelwerten legen Ito in Tokio um 2,8 Prozent zu, nachdem der Teeproduzent einen 6,6-prozentigen Gewinnanstieg in seinem ersten Quartal berichtet hat trotz eines gleichzeitigen genauso großen Umsatzrückgangs. Der Goldpreis kommt leicht zurück um 5 Dollar auf 1.524 je Feinunze. Marktbeobachter schreiben das dem festeren Dollar zu, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 30. September)

Dell und Ambarella, die zuvor nach überraschend guten Geschäftszahlen mit kräftigen Kurssprüngen aufgewartet hatten, verteidigten ihre Gewinne weitgehend. Dell kamen lediglich um 0,4 Prozent zurück und Ambarella um 0,5 Prozent.

WALL STREET (Freitag, 30. September)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.403,28 0,16 41,03 13,19 S&P-500 2.926,46 0,06 1,88 16,74 Nasdaq-Comp. 7.962,88 -0,13 -10,51 20,01 Nasdaq-100 7.691,00 -0,15 -11,31 21,50 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 864 Mio 712 Mio Gewinner 1.659 2.295 Verlierer 1.233 661 unverändert 156 90

Uneinheitlich - Trotz der zuletzt versöhnlicheren Töne aus den USA und China im Handelsstreit blieben die Investoren weiter skeptisch. Denn ungeachtet dessen hat keine der beiden Seiten die in der Vorwoche angekündigten Zollerhöhungen wieder zurückgenommen, so dass diese am 1. September in Kraft traten. Einige Anleger nahmen vor dem Labor-Day-Wochenende daher Gewinne mit. Als Belastungsfaktor wurde auch auf die schwächer als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung im August verwiesen. Dies drückte vor allem den Einzelhandelssektor, der mit einem Minus von 0,6 Prozent zweitschwächster Index im S&P-500 war. Dell gewannen 10,2 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Der Chiphersteller Ambarella überraschte mit Zahlen und Ausblick ebenfalls positiv, was die Aktie um 17,9 Prozent nach oben trieb.

US-ANLEIHEN (Freitag, 30. September)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,51 -2,0 1,53 30,6 5 Jahre 1,39 -1,1 1,40 -53,6 7 Jahre 1,45 0,1 1,45 -79,5 10 Jahre 1,50 0,3 1,50 -94,5 30 Jahre 1,97 0,2 1,97 -110,0

Am Anleihemarkt ließen sinkende Notierungen die Renditen leicht zulegen. Die Zehnjahresrendite stieg um 0,3 Basispunkte auf 1,50 Prozent. Sie lag damit aber immer noch einen Basispunkt unter dem Niveau der Rendite zweijähriger Schuldtitel. Damit war die Zinskurve weiter invers, was als Signal einer drohenden Rezession gilt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0939 -0,3% 1,0970 1,0985 -4,6% EUR/JPY 116,21 -0,2% 116,50 116,74 -7,6% EUR/GBP 0,9092 -0,0% 0,9092 0,9038 +1,0% GBP/USD 1,2032 -0,3% 1,2065 1,2153 -5,6% USD/JPY 106,24 +0,0% 106,19 106,27 -3,1% USD/KRW 1216,16 +0,2% 1214,05 1211,64 +9,1% USD/CNY 7,1824 +0,1% 7,1720 7,1684 +4,4% USD/CNH 7,1882 -0,1% 7,1921 7,1734 +4,6% USD/HKD 7,8447 +0,0% 7,8423 7,8425 +0,2% AUD/USD 0,6714 -0,1% 0,6718 0,6728 -4,7% NZD/USD 0,6292 -0,3% 0,6309 0,6303 -6,3% Bitcoin BTC/USD 10.407,25 +0,2% 10.387,75 9.753,00 +179,8%

Im Blick stand am Montag im europäischen Handel das britische Pfund, das mit einem immer wahrscheinlicher werdenden "No-Deal-Brexit" unter Druck kam. Daneben lastete ein schwacher Einkaufsmanagerindex aus Großbritannien auf der Währung. Im Tagestief fiel das Pfund auf 1,2036 Dollar und damit in die Nähe des Mehrjahrestiefs bei 1,2015 Dollar. Der Euro verharrte unter der Marke von 1,10 Dollar, die er am Freitag unterschritten hatte. Analysten rechnen mit weiterer Schwäche wegen der Erwartung umfangreicher Lockerungsschritte beim nächsten Treffen der EZB. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag fällt der Euro weiter. Auch das Pfund gibt weiter nach. Der britische Premierminister Boris Johnson strebt einem Regierungsvertreter zufolge eine Neuwahl für den 14. Oktober an, sollte das Parlament am Dienstag gegen seine Brexit-Strategie stimmen. Bei einer Niederlage werde die Regierung bereits am Mittwoch eine Abstimmung über eine Neuwahl beantragen, sagte ein Regierungsvertreter. Die Opposition will einen Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindern und den am 31. Oktober geplanten EU-Austritt dann lieber noch einmal verschieben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,84 54,77 -0,5% -0,26 +14,2% Brent/ICE 58,63 58,66 -0,1% -0,03 +5,9%

Die Ölpreise gaben nach, belastet unter anderem von den neuen Strafzöllen, die ab September für chinesische Importe in die USA gelten. Das Fass der Sorte WTI verlor 0,8 Prozent auf 54,67 Dollar, Brent gab um 1,4 Prozent auf 58,44 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.525,99 1.529,60 -0,2% -3,62 +19,0% Silber (Spot) 18,46 18,49 -0,2% -0,03 +19,1% Platin (Spot) 934,79 929,45 +0,6% +5,34 +17,4% Kupfer-Future 2,52 2,53 -0,7% -0,02 -4,8%

Der Goldpreis in Dollar erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten und bewegte sich in Euro weiter um den Rekordstand. Die Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 1.528 Dollar. Der Nickelpreis zog mit dem Exportverbot Indonesiens kräftig an.

WICHTIGSTE MELDUNGEN SEIT MONTAG 10.00 UHR

AMAZONAS-GIPFEL

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat seine geplante Teilnahme an einem Amazonas-Gipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Region abgesagt. Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten, sagte ein Regierungssprecher. Brasilia erwägt demnach, einen Stellvertreter zu dem Gipfel nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Treffens zu bitten.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Zentralbank hat den Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,00 Prozent belassen.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der Einzelhandelsumsatz in Australien ist im Juli saisonbereinigt um 0,1 Prozent geschrumpft und nicht wie erwartet um 0,2 Prozent gestiegen.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das BIP Südkoreas für das zweite Quartal ist auf ein Plus von 1,0 Prozent von vorläufig 1,1 Prozent zum Vormonat nach unten revidiert worden. Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im August zum Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen, schwächer als mit 0,5 Prozent erwartet. Auf Jahresbasis veränderten sie sich wie auch erwartet nicht.

BOEING

