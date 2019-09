Gestern war der aktivste Wochenstart am EUR Credit Markt seit Mitte Juni. So wurden zum Wochenstart EUR 7 Mrd. von 8 Emittenten in 10 Tranchen platziert. Im Financial Bereich wurden wieder neue Emissonsspread-Tiefststände erreicht. Auch kuponseitig wurden gestern neue Tiefstände erreicht. So preiste die Rabobank gestern eine AT1 Anleihe mit einem Kupon von 3,25 %, welcher nochmals deutlich unter der Emission der Nordea (Kupon 3,5 %) lag, welche seit 2017 als AT1 Anleihe mit dem geringsten Kupon am EUR Credit Markt notiert. Trotz des niedrigen Kupons konnte die Rabobank ein Orderbuch von EUR 3,75 Mrd. einsammeln. Auch CFF sorgte für ein Novum diese preiste den ersten nicht deutschen Covered Bond bei Emission mit einer negativen Rendite ....

