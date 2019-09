Sicherheits-Workshop bei Frequentis >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Strategische und operatives Update für ... Frequentis Safety is the number one priority of the aviation industry. Last week, our Safety Management Department hosted a three-day workshop of the CANSO Cyber Safety Task Force at our premises in Vienna, highlighting our internationally renowned safety expertise. Thank you to all participants for their attendance and fruitful discussions! >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Erstlandung eines A330-900 am Flughafen Wien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Erstlandung der China Southern am ... » Neue Bilder: Michael Strugl, Petra ... Flughafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...