Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ArcelorMittal mit "Outperform" aufgenommen. Der europäische Stahlsektor stehe vor einem Wendepunkt, Erholung sei in Sicht, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei ArcelorMittal überzeuge vor allem die Entwicklung der freien Barmittel./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 04:40 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-09-03/08:57

ISIN: LU1598757687