Die Schweizer Großbank UBS hat Continental angesichts der Abspaltungspläne für die Antriebsstrang-Sparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Conti würde bei einer 100-prozentigen Abspaltung keine Cash-Einnahmen verbuchen, was kein größeres Problem darstellen sollte angesichts der soliden Bilanz, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Auch wäre der Streubesitz der Antriebsstrang-Sparte in einem Abspaltungsszenario höher, was die Liquidität der Papiere dann stützen würde. Klappe der Plan, könnte Conti auch eine ähnliche Struktur für das Reifengeschäft in Erwägung ziehen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 13:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN DE0005439004

AXC0066 2019-09-03/09:10