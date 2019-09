Johnson betätigt sich derzeit als Ränkeschmied und versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass ihn die Opposition darin bremst, nötigenfalls ohne einen Vertrag mit der EU aus der Staatengemeinschaft auszuscheiden. Selbst die eigenen Parteifreunde werden in den Schwitzkasten genommen, um sicher zu gehen, dass es nicht zu einer Palastrevolte kommt und die eigenen Tories Johnsons Crashkurs stoppen. Ein Kurs, der aus heutiger Sicht kaum eine Alternative zu einem Austritt ohne "Deal" hat. Natürlich hoffen viele Investoren, dass es doch anders kommt. Aber diese Hoffnung besteht seit dem Referendum im Juni 2016. Fakt ist: Es ist unwahrscheinlich, dass in den verbleibenden Wochen gelingt, was drei Jahre lang nicht gelang. Selbst wenn der Austrittstermin doch noch einmal verschoben würde: Die britische Wirtschaft muss sich auf schwere Zeiten einstellen. Und das tut sie mittlerweile auch, ebenso wie die Bank of England, die britische Notenbank.

Zinssenkungen, Quantitative Easing, Kapitalflucht: Ein schwaches Pfund ist zu erwarten

Das Problem für die Verantwortlichen in den Behörden ebenso wie in den Unternehmen auf beiden Seiten der "BrExit"-Frontlinie ist, dass man schlichtweg ...

