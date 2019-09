Solothurn (ots) - Kredit hätte dem gewagten Ausstellungskonzept vor 20 Jahren niemand gegeben. Die Meinungen waren gemacht und sie waren negativ. Dennoch war der Event äusserst erfolgreich und er feiert heuer seine zwanzigste Auflage. Vom 8. November bis zum 12. Januar 2020 findet die umfangreiche Jubiläumsausstellung, der 20. Schweizer Kunst-Supermarkt in Solothurn statt.



Das Publikum hat am frechen Ausstellungskonzept «Kunst-Supermarkt» Gefallen gefunden und in den vergangenen 20 Jahren über 55'000 Unikate zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler gekauft. Das Erfolgsrezept ist einfach: Man nehme eine grosse Zahl qualitativ guter Kunstschaffender, lege klare Preiskategorien fest, öffne das Kunstimperium für alle und hüte sich davor, vom etablierten Kunstkuchen (Kunstvereine, Galeristen und Museen) vereinnahmt zu werden.



Nicht weniger als 100 Künstlerinnen und Künstler nehmen an der grossen Jubiläumsausstellung 2019 in Solothurn teil. Präsentiert werden die rund 7500 Werke in vier Preiskategorien zwischen 99 bis 599 Franken. Die Vielfalt der präsentierten Stile und Techniken ist überwältigend und die Qualität hochstehend.



Die Ausstellung dauert vom 8. November 2019 bis zum 12. Januar 2020.



