Die Anleger zeigen sich im Frühhandel vorsichtig. Sorgen um neue Eskalationen im Brexit-Streit setzen vor allem das britische Pfund unter Druck.

Der Dax geht am Dienstag etwas schwächer in den Handel - kurz nach Börsenstart notiert der wichtigste deutsche Index bei 11.920 Punkten etwa 0,3 Prozent leichter.

Am Montag startete der deutsche Leitindex mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent und einem Stand von 11.953 Punkten eher verhalten in den neuen Börsenmonat. Doch die Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment zeigt, die Kurse dürften in den kommenden Handelstagen steigen.

Nachbörslich gab es am Montag noch eine wichtige Meldung. Die Deutsche Börse wird am 23. September in den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 aufsteigen. Der größte Börsenbetreiber Deutschlands hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr ausgebaut und dürfte seine Jahresziele problemlos erreichen. Noch bevor der Aufstieg bekannt wurde, stieg das Papier auf ein neues Allzeithoch mit einem Wert von 137,50 Euro.

Im Laufe des Tages wird der dänische Bauklötzchenhersteller Lego seine Zahlen zum ersten Halbjahr vorlegen. Erst vergangenes Jahr hatte sich der Konzern nach einem Einbruch im Jahre 2017 wieder erholt. Von 2004 bis 2016 hatte sich der Umsatz des Spielzeugherstellers allerdings noch versechsfacht.

Aber auch sonst scheint es bei Lego gut zu laufen: Gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor möchte die Lego-Eigentümerfamilie Kristiansen den Freizeitparkbetreiber Merlin Entertainment kaufen, dem auch die Legoland-Freizeitparks gehören.

Politische Entscheidungen im Vordergrund

Italien rückt an diesem Dienstag einen Schritt näher an die Formierung einer neuen Regierung heran. Bis 18 Uhr können die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung abstimmen, ob ihre Partei gemeinsam mit den Sozialdemokraten (PD) eine neue Regierung unter dem amtierenden italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte bilden soll. Die Plattform steht allerdings in der Kritik. Datenschutzbeauftragte kritisieren, sie garantiere weder Sicherheit noch Vertraulichkeit, da das System von Administratoren heimlich manipuliert werden könne.

