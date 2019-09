Bodelshausen (ots) - Ab September 2019 begrüßt Marc Cain Marcus Breyer als neues Mitglied der Geschäftsführung.



Marcus Breyer übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung der Abteilungen Finanzen, Personal und IT. Diese Unternehmensbereiche wurden bisher von Helmut Schlotterer geführt.



Marcus Breyer zeichnet sich durch seine jahrelange Erfahrung in der Modebranche aus und gilt als absoluter Spezialist und Profi in seinen Fachbereichen. Zuletzt war er bei Bogner im Vorstand tätig.



"Ich freue mich, dass wir Marcus Breyer für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er ist die perfekte Verstärkung für unsere Geschäftsführung; - ich bin somit aus dem Tagesgeschäft entlastet und werde als Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung weiterhin dem Unternehmen verbunden bleiben", erklärt Helmut Schlotterer, Gründer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung.



