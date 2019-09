Gestoppte bzw. gedrehte Serien: HelloFresh -3,03% auf 11,52, davor 7 Tage im Plus (13,14% Zuwachs von 10,5 auf 11,88), Bilfinger -3,29% auf 24,14, davor 6 Tage im Plus (12,74% Zuwachs von 22,14 auf 24,96), RIB Software -2,96% auf 19,66, davor 6 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 18,91 auf 20,26), Manz -1,15% auf 17,2, davor 6 Tage im Plus (8,75% Zuwachs von 16 auf 17,4), Jastrzebska Spolka Weglowa +3,59% auf 6,495, davor 6 Tage im Minus (-19,1% Verlust von 7,75 auf 6,27), Heidelberger Druckmaschinen -2,24% auf 1,09, davor 5 Tage im Plus (10,72% Zuwachs von 1,01 auf 1,11), Daimler -0,25% auf 42,6, davor 5 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 40,72 auf 42,7), Evonik -0,43% auf 23,08, davor 5 Tage im Plus (5,03% Zuwachs von 22,07 auf 23,18), ThyssenKrupp -0,63% auf 11,045, davor 5 Tage im Plus ...

