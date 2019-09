Berlin (ots) - Ab 11.09.2019 widmet sich das neue Magazin "Mädchen love Style" einem der beliebtesten Highlight-Themen aus dem regulär erscheinenden Muttertitel: den angesagtesten Beauty- und Fashiontrends der Saison! Für trendbewusste Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren liegt der Fokus in dieser Neuerscheinung auf Shopping-Tipps, trendigen It-Pieces und modischen Fotostrecken. Obendrein erwartet die Leserinnen ein moderner Styling-Ratgeber mit umfassenden Fashion-Tipps, passend zur Saison.



"Mädchen love Style" erscheint quartalsweise mit 52 Seiten und einem Beauty- oder Styling-Extra; in der ersten Ausgabe mit einem Lipliner in Kooperation mit alverde Naturkosmetik.



Die "Mädchen" ist das jüngste Frauenmagazin Deutschlands und begleitet seine Leserinnen in vierwöchentlicher Frequenz als treuer Ratgeber bei Themen, wie, Liebe, Freundschaft, Lifestyle, Styling und Fashion. Seit mehr als 40 Jahren erfindet sich das Magazin stets neu und passt sich den jeweils aktuellen Generationen trendbewusst an. Die nächste Ausgabe von "Mädchen" erscheint am 04.09. bzw. 02.10. mit einem angesagten Extra auf insgesamt 68 Seiten.



Neben der aktuellen Erweiterung reiht sich in das Portfolio der Mädchen ab Herbst noch eine weitere Neuerscheinung ein. Das zusätzliche, quartalsweise erscheinende Produkt komplettiert das Mädchen-Portfolio 2019.



