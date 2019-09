Börse Hannover: Global Challenges Index: Pflanzaktion zum 12. Geburtstag DGAP-News: Börse Hannover / Schlagwort(e): Sonstiges Börse Hannover: Global Challenges Index: Pflanzaktion zum 12. Geburtstag 03.09.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Global Challenges Index: Pflanzaktion zum 12. Geburtstag Hannover, 3. September 2019 - Heute feiert der Global Challenges Index (GCX) sein 12. Jubiläum und blickt dabei auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Der Nachhaltigkeitsindex konnte seit Auflage im Jahr 2007 einen Wertzuwachs von rund 182 Prozent verzeichnen und führende Leitindizes wie den Deutschen Aktienindex (+59 Prozent) und den Euro Stoxx 50 (+16 Prozent) deutlich hinter sich lassen. Allein im letzten Jahr ist das auf den GCX investierte Volumen um 21 Prozent auf 577 Mio. Euro gestiegen. Im Jahr 2007 wurde der GCX von der Börse Hannover und der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG (damals oekom research AG) initiiert. Zielsetzung ist es, Anlegern im Bereich der nachhaltigen Geldanlage Orientierung zu geben und hohe Qualitätsstandards zu setzen. Der Index umfasst 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen, die sich der Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen stellen. Dazu gehören u. a. die Bekämpfung des Klimawandels, der Erhalt der Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser. "Die ausgezeichnete Performance des GCX beweist wiederholt, wie gut ethische und ökologische Verantwortung mit Rendite vereinbar ist. Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Maßstab für Innovation und Zukunftsfähigkeit und somit zum Investment-Kriterium. Eine Entwicklung, über die wir uns sehr freuen und die wir als Börse weiter fördern wollen", erklärt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG. Börse Hannover startet jährliche Spendenaktion Anlässlich des 12. GCX-Geburtstags startet die Börse Hannover eine jährliche Spendenaktion, um aktiv zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen. "Als nachhaltiges Geburtstagsgeschenk möchten wir jährlich Aktionen unterstützen, die sich im Klimaschutz engagieren. Im Rahmen der Initiative Einheitsbuddeln, der großen Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit, spenden wir dieses Jahr 120 Bäume und rufen zum Mitmachen auf", sagt Hendrik Janssen. Ziel der Kampagne ist es, dass jedes Jahr möglichst jeder Mensch in Deutschland am 3. Oktober einen Baum pflanzt und damit eine neue Tradition der Nachhaltigkeit entsteht. Mitmachen kann jeder auf verschiedene Weise: Über das Baumpflanzen auf dem eigenen Grundstück, als Teilnehmer oder Initiator einer Pflanzparty oder über eine Spende. Wie ist der Global Challenges Index zusammengesetzt? Die Index-Zusammensetzung des GCX wird regelmäßig halbjährlich einer Prüfung unterzogen, bei der alle 50 Unternehmen nach strengen, von der Börse Hannover und ISS-oekom entwickelten Richtlinien bewertet werden. Kristina Rüter, Head of Methodology, ESG-Ratings bei ISS ESG, dazu: "Die kontinuierliche und klare Outperformance des GCX gegenüber den Vergleichsindizes bestätigt eindrucksvoll die finanzielle Relevanz des Nachhaltigkeitsratings und ist gleichzeitig ein Beleg für die hohe Qualität der Methodik und Ratingergebnisse, auf deren Basis die Unternehmen für den GCX ausgewählt werden." Die aktuelle Zusammenstellung des GCX kann eingesehen werden unter: http://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte. Das nächste Rebalancing des GCX ist für den 20. September 2019 vorgesehen. Über den Global Challenges Index und Global Challenges Corporates Die Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS-oekom entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Er umfasst 50 Unternehmen, die substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen - die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Etablierung von Governance-Strukturen - leisten. Die Aufnahme in den Index würdigt die Aktivitäten der Unternehmen in diesen globalen Handlungsfeldern. Ein Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, der deutschen UNESCO-Kommission, des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, der ILO sowie vom WWF angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten und begleitet den Index aktiv. Mehr Informationen zum GCX und den auf dem Index basierenden Finanzprodukten finden Sie unter www.boersenag.de/nachhaltigkeit. Hier finden Interessierte auch eine umfassende Begründung für die Aufnahme der einzelnen Unternehmen in den GCX. Der Global Challenges Corporates ist ein Korb besonders nachhaltig wirtschaftender Anleihe-Emittenten. Aufnahme in den Basket finden nur solche Unternehmen, die strenge nachhaltige Kriterien erfullen: Unternehmen mussen im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings den Best-in-Class-Status erreichen und durfen nicht gegen umfangreiche Ausschlusskriterien verstoßen. Die Auswahl wird halbjahrlich von einem unabhangigen Beirat gepruft. Über die Börse Hannover Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Borse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: Zum Beispiel fällt bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder beim Kauf der DAX 30-Werte keine Maklercourtage an, der Handel mit Werten des MDAX und des Euro Stoxx 50 ist bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro courtagefrei. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Anleger müssen lediglich Hannover als Börsen- bzw. Handelsplatz angeben. Mit dem Fondsservice Hannover bietet die Börse Hannover eine in Deutschland einmalige Möglichkeit, Investmentfonds zum Rucknahmepreis und somit ohne Ausgabeaufschlag zu kaufen. Hierbei fallen unabhängig vom Ordervolumen lediglich 15 Euro pauschal an der Börse Hannover an. Mit dem GERMAN GENDER INDEX wurde 2015 der erste Aktienindex in Deutschland aufgelegt, der das Thema Diversity abbildet. Der GERMAN GENDER INDEX umfasst 50 Aktien deutscher Unternehmen, die beim Fuhrungspersonal eine hohe Gender-Diversität aufweisen ( www.boersenag.de/germangenderindex). Die Börse Hannover erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. Über ISS ESG ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., dem weltweit führenden Anbieter von ESG-Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbieter von Vermögensdienstleistungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Corporate Governance und 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von fundiertem Nachhaltigkeits-Research ist ISS ESG der Partner der Wahl für institutionelle Investoren. Diese können mit den Lösungen von ISS ESG nachhaltige Anlagepolitiken und -praktiken entwickeln und integrieren sowie entsprechende Portfoliounternehmen durch Screening-Lösungen beobachten. ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen. Dieses ganzheitliche Lösungsangebot wird zusätzlich ergänzt durch einen etablierten Standard für die Analyse, Bewertung und Berechnung der finanziellen Dimension eines Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.iss-esg.com. 