Abgesehen vom Ruder übernehmen auf einigen der Hightech-Segler Codesys-basierte Steuerungen die Trimmung, also die komplette Einstellung der Segel und Foils. Ein komplexes System mit 0-Fehler-Toleranz. Ein einziger Software-Bug könnte bereits den Sieg kosten. Und da der America's Cup eine Rennserie ist, müssen eventuelle Softwareprobleme in der Zeit zwischen den Rennen behoben werden. Egal, an welchem Fleck dieser Erde, egal, in welcher Zeitzone das Boot gerade segelt.

Vor den selben Herausforderungen stehen auch Maschinenbauer. Auch sie müssen ihre Maschinen weltweit im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...