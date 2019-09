Seine aktuelle Version des 8-Gang-Automatgetriebes hat Zulieferer ZF von Anfang an konsequent auf Hybridisierung ausgelegt. Ein Baukastensystem erlaubt es hierbei, 48-V-Mild-, Voll- sowie Plug-in-Hybridantriebe mit Spitzenleistungen von 24 bis 160 kW zu realisieren. Dabei ist die Leistungselektronik nicht länger als separate Einheit ausgeführt, sondern vollständig in das Getriebegehäuse integriert - bei gleichbleibenden Maßen und dem Sicherheitsvorteil, weniger Hochvoltleitungen verlegen zu müssen.

Auch am Stand von ZF zu sehen ist der elektrische 2-Gang-Antrieb für Pkw, der eine elektrische Maschine mit 140 kW Maximalleistung, ein Schaltelement und die passende Leistungselektronik integriert, um so einen verbesserten Wirkungsgrad und eine höhere Reichweite pro Batterieladung zu erreichen. Im Vergleich zum einstufigen Aggregat bringt es der 2-Gang-Antrieb auf etwa fünf Prozent mehr Reichweite. Der Gangwechsel erfolgt bei 70 km/h (Bild 1). Durch Anbindung an die CAN-Kommunikation des Fahrzeugs lassen sich jedoch auch andere Schaltstrategien entwerfen, die etwa an digitales Kartenmaterial und GPS geknüpft sind.

Continental

Tier 1 Continental hat mit der 48-V-High-Power-Technologie ein 48-V-Hybridsystem entwickelt, das vergleichbare Merkmale wie ein Hochvolt-Elektroantrieb aufweist. Das System aus E-Maschine mit integrierter Leistungselektronik sowie einer Batterie senkt den Treibstoffverbrauch und damit auch den CO2-Ausstoß. Die Schlüsselkomponente dabei ist eine wassergekühlte Elektromaschine mit hohem Wirkungsgrad, deren Spitzenleistung im Vergleich zur bislang eingesetzten auf 30 kW verdoppelt wurde. Damit wird das rein elektrische Fahren bis zu einem Geschwindigkeitsbereich von 80 bis 90 km/h möglich. Schon auf der CES 2019 hat Zulieferer Valeo sein 48-V-Konzept vorgestellt und so ist zu vermuten, dass es auch am IAA-Stand zu sehen sein wird.

Auch am Stand von Continental dabei ist der voll integrierte Achsantrieb für die Großserie, wobei die Serienfertigung noch in 2019 starten soll. Der Hochvolt-Antrieb vereint E-Maschine, Leistungselektronik und Untersetzungsgetriebe in einem Gehäuse. Apropos Leistungselektronik: der Tier 1 präsentiert auch sein Powermodul der dritten Generation, dessen Chiptechnologie Stromstärken bis zu 650 A erlaubt. Bei sechsfacher Leistung im Vergleich zum Vorgänger bringt das Modul jedoch nur noch 8 kg anstatt 12 kg auf die Waage. Technologisches Highlight ist das Chipherstellungsverfahren, bei dem die herkömmlichen, gelöteten Drahtverbindungen durch Sintertechnologie ersetzt sind (Bild 2). Dies bringt den Vorteil einer deutlich höheren Lebensdauer ...

