Der Markt konsolidiere die jüngsten Gewinne, heisst es am Dienstagvormittag im Handel.Zürich - Die Schweizer Börse ist am Dienstag schwächer gestartet, wobei sich die Abgaben im frühen Verlauf ausgeweitet haben. Der Markt konsolidiere die jüngsten Gewinne, heisst es im Handel. Es fehlten die Impulse aus den USA, weil am Vortag wegen des Labor Day-Feiertags die Wall Street geschlossen war. Auch bestünden die Negativfaktoren wie der Handelskrieg der USA mit China...

