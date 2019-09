Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat seine Konsolidierung angesichts des US-Feiertags und mangelnder Impulse fortgesetzt, berichten die Analysten der Helaba.Daran wird sich heute vermutlich wenig ändern, zumal wir bezüglich des ISM-Indexes in den USA kein großes Überraschungspotenzial ausmachen, so die Analysten der Helaba. Die in dieser Woche anstehenden Reden diverser EZB-Vertreter, unter anderem von Vizepräsident de Guindos und Chefvolkswirt Lane morgen, würden letzte Hinweise auf die Ratssitzung in der kommenden Woche liefern. Zuletzt seien Spekulationen auf die Einführung eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Lockerung der Geldpolitik auch vonseiten der EZB-Vertreter nicht weiter geschürt worden. Widerstände seien unverändert im Bereich 179,58/66 zu finden, Unterstützungen würden die Analysten bei 178,22 und bei 177,48 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 178,50 und 179,60. ...

