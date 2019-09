Hamburg (ots) - Goodgame Studios ist stolz, die Vorveröffentlichung ihres neuesten Mittelalter-Fantasie-Strategie-Spiels EMPIRE: Age of Knights bekannt zu geben. Das Spiel erweitert die erfolgreiche Goodgame-Marke "EMPIRE", die bis heute über 189 Millionen Spieler überzeugen konnte. EMPIRE: Age of Knights ist nun im Google Play Store für die Vorregistrierung freigeschaltet.



In EMPIRE: Age of Knights wird der Spieler zu einem mächtigen Ritter, der sein Reich gegen herumstreifende Orks verteidigen muss. Gleichzeitig gilt es, den Wohlstand und die Qualität seines Schlosses zu steigern. Zudem hat der Spieler die Möglichkeit, neue Gebiete außerhalb seines Königreiches freizuschalten und zu erkunden sowie seine Gegner strategisch zu attackieren, um Belohnungen zu erhalten.



"Wir freuen uns sehr, endlich ein brandneues, im Mittelalter angesiedeltes, EMPIRE-Spiel auf den Markt zu bringen", sagt Simon Andrews, Leiter des Studios, welches für die Entwicklung des Spiels verantwortlich ist. "Age of Knights wird unser Produktportfolio um die erfolgreichen Spiele EMPIRE und EMPIRE: Four Kingdoms ergänzen und unseren Spielern ein neues Erlebnis bieten. Wir glauben, dass Age of Knights mit seinem modernen Art Style und seinen einzigartigen Features einen frischen Ansatz bietet, das etablierte Genre neu für sich zu entdecken."



In EMPIRE: Age of Knights kann der Spieler selbst entscheiden, auf welche Weise er das Spiel spielen möchte: kooperativ und in Frieden, konzentriert auf Produktion und Handel oder wettbewerbsorientiert, fokussiert auf Kampf und die Vergrößerung seines Reiches. Außerhalb des Schlosses erwarten den Spieler spannende Aufgaben und Herausforderungen, bei denen er Ork-Angriffe abwehren muss oder sein Glück bei Schatzsuchen herausfordern kann.



Empire: Age of Knights ist bereits in ausgewählten Märkten über den Google Play und den Apple App Store erhältlich. In der Zwischenzeit haben Android-Spieler die Möglichkeit, sich vorab im Google Play Store zu registrieren.



