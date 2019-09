Die Gemeinschaftswährung steht weiter unter Druck. Anhaltende Verunsicherung der Anleger drücken den Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2017.

Der Euro hat am Dienstag einen neuen Tiefstand seit gut zwei Jahren erreicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0931 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2017. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0968 Dollar festgesetzt.

Grund der Euro-Schwäche war eine allgemeine Stärke des amerikanischen ...

