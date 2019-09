IRW-PRESS: Atlas Biotechnologies Inc.: Atlas Biotechnologies meldet Expansion nach Europa

03. September 2019 - Edmonton, Alberta, Kanada - Atlas Biotechnologies Inc. (Atlas oder das Unternehmen) freut sich, über Atlas Growers Denmark A/S, ein wichtiges europäisches Projekt für medizinisches Cannabis, zu informieren, das mittels eines Finanzierungsleasings der Aktiva von Egehøj Champignon strukturiert ist:

- Zu den Aktiva zählt eine Anlage mit einer Fläche von 170.000 Quadratfuß (ca. 1,6 ha) in Funen, Dänemark (das Objekt), die Atlas als Operationsbasis in Europa für die Entwicklung und Produktion von Produkten auf der Basis von medizinischem Cannabis nutzen wird. Atlas behält sich das Recht vor, innerhalb von zwanzig Jahren die Aktiva jederzeit zu einem Festpreis zu erwerben.

- Das Objekt bietet 36 individuelle klimatisierte Räume, in welchen der Innenanbau von Cannabisblüten in pharmazeutischer Qualität sowie die Produktion von reinem, extrahiertem medizinischem Ausgangsmaterial und die Herstellung von Downstream-Fertigprodukten nach dem GMP-Standard möglich sind.

- Entsprechend den individuellen Umgebungsanforderungen jeder spezifischen Sorte oder Varietät von medizinischem Cannabis können individuelle Mikroklimata hergestellt werden.

- Parallel zu dem Leasing hat Atlas bei der dänischen Arzneimittelbehörde eine Anbaulizenz beantragt. Die erste Ernte ist für Anfang 2020 geplant.

- Mit der Vision Creating The Worlds Most Trusted Cannabis Products (Fertigung der weltweit vertrauenswürdigen Cannabisprodukte) und einem spezialisierten Produktionsansatz schlägt Atlas einen pharmazeutischen Weg ein, um sicherzustellen, dass die Produkte gleichbleibende Qualität und Wirksamkeit besitzen.

- In Zusammenarbeit mit Novo Nordisk Engineering hat Atlas ein neues Verarbeitungslabor mit einer Fläche von 20.000 Quadratfuß errichtet, das den Standards guter Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU GMP), also der für die pharmazeutische Produktion erforderlichen Zertifizierung, entspricht.

- Herr Kent Stenvang, der CEO und Eigentümer von Egehøj Champignon, wird das Führungsteam von Atlas als Head of Operations in Dänemark unterstützen. Kent Stenvang bringt eine mehr als 30-jährige Erfahrung als Geschäftsführer von Unternehmen mit Produkten in wettbewerbsintensiven Branchen mit.

- Atlas hat die Absicht, in der Region mehr als 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Sheldon Croome, der President und CEO von Atlas, merkt dazu an: Wir streben schon seit einiger Zeit nach einem Ausbau unserer Produktionsbasis über Kanada hinaus und freuen uns, dass wir diese Chance mit enormen Auswirkungen ergreifen konnten. Der europäische Markt für medizinisches Cannabis wächst rasant und ist auf enormes Wachstum eingestellt; die Expansion nach Dänemark bietet Atlas eine solide Grundlage, um den schnell wachsenden europäischen Kundenstamm weiter zu bedienen. Wir sind ausgesprochen erfreut über die Planung einer der größten und komplexesten Verarbeitungsanlagen mit Innenanbau nach dem GMP-Standard in Europa, der nächsten wichtigen Hürde bei der Legalisierung von medizinischem Cannabis.

Ich freue mich außerordentlich, ein festes Mitglied des Atlas-Teams zu werden, und bin wirklich beeindruckt vom Fokus des Unternehmens auf Biotechnologie und pharmazeutische Forschung für medizinisches Cannabis, so Kent Stenvang weiter. Durch diese Expansion des Anbaus und der Verarbeitung sollen vor Ort mindestens 50 Arbeitsplätze geschaffen werden; bis Ende 2020 sollen mehr als 100 Arbeitskräfte eingestellt werden.

Über Atlas Biotechnologies Inc. (Atlas)

Atlas hat seinen Sitz in Edmonton, Alberta, Kanada, und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Atlas Growers Ltd. besitzt eine nationale Zulassung für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabisprodukten mit einem Fokus auf die Märkte für medizinische Produkte. Atlas betreibt momentan eine speziell ausgelegte Anlage mit Labor und einer Fläche von 38.000 Quadratfuß (ca. 3.530 m²); diese bietet die Möglichkeit, Cannabis in großen Mengen in destillierte, isolierte Cannabinoid-Konzentrate sowie spezialisierte medizinische Formulierungen zu verarbeiten.

Das eigentumsrechtlich geschützte Anbausystem von Atlas mit kontrollierten Umgebungsbedingungen ist darauf ausgelegt, die Produktion von Cannabisprodukten für den medizinischen Gebrauch in höchster gleichbleibender Qualität zu maximieren. Darüber hinaus legt Atlas einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung und die weitere Festigung der Forschungskooperationen mit einigen der weltweit renommiertesten postsekundären Institutionen, unter anderem der Harvard Medical School. Atlas verfolgt seine Vision The Worlds Most Trusted Cannabis Products, also die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch die weltweit vertrauenswürdigen Cannabisprodukte.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. In diesem Dokument verwendete Ausdrücke wie beabsichtigt, plant, erwartet, potenziell, voraussichtlich und planmäßig sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einem breiten Spektrum von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich des Geschäfts, des Markts und der Konjunktur. Obwohl Atlas davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, besteht keine Gewähr, dass diese Erwartungen eintreten werden; daher sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Atlas weist ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder in anderer Weise, zurück, es sei denn, dies ist nach dem geltenden Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Christian Lopez

Investor Relations

Atlas Biotechnologies Inc.

Tel.: 780-784-5920

Email: invest@atlasgrowers.com

Webseite: www.atlasgrowers.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48717

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48717&tr=1

