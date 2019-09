Schütze verantwortet in seiner Funktion als Head of Institutional Switzerland den Bereich Institutional Business Development.Zürich - Michael Schütze wird Geschäftsleiter der AllianzGI (Schweiz) AG und verantwortet in seiner Funktion als Head of Institutional Switzerland den Bereich Institutional Business Development. Er berichtet an Arne Tölsner, Head of Institutional DACH und arbeitet eng mit Christian Leger, Country Head und Head of Business Development Retail/Wholesale Switzerland, in Zürich zusammen.

