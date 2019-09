Bonn (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt handelte gestern impulslos, so die Analysten von Postbank Research.Die Einkaufsmanagerindices für den Euroraum hätten keine Überraschungen geliefert. Zudem habe sich bemerkbar gemacht, dass in den USA gestern nicht gehandelt worden sei, was häufig dann auch auf dieser Seite des Atlantiks zu einem sehr ruhigen Geschäft an den Kapitalmärkten führe. Die zehnjährige Bundrendite habe gestern leicht um 1 Basispunkt auf -0,70% zugelegt. Die Renditen fünf- und zweijähriger Bundesanleihen seien mit -0,95% bzw. -0,92% aus dem Markt gegangen und hätten sich damit zum Vorwochenschluss nicht verändert. (03.09.2019/alc/a/a) ...

