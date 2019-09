In Berlin sind in den vergangenen Jahren etliche erfolgreiche Start-ups herangewachsen. Doch vor allem technische Innovationen entstehen zurzeit anderswo. Wo bleibt das nächste Zalando, das nächste Delivery Hero?

Wer auf Start-up-Konferenzen in Berlin unterwegs ist, der spürt ihn noch: den Gründergeist der Hauptstadt. Wenn erfolgreiche Gründer der Stadt auf der Bühne vom Weg zum erfolgreichen Unternehmer und von ihren Produkten berichten, dann hören Hunderte junge und noch deutlich weniger erfolgreiche Gründer gebannt zu. Sie machen sich Notizen, stellen im Anschluss Fragen und nehmen womöglich Tipps für ihr eigenes Dasein als Entrepreneur mit. Auf der diesjährigen NOAH-Konferenz in Berlin zum Beispiel war das bei Auftritten von Niklas Oestberg oder Maximilian Tayenthal so - den Gründern der Berliner Erfolgs-Start-ups Delivery Hero und N26.

In den bayerischen Gemeinden Wessling und Wildpoldsried oder dem baden-württembergischen Bruchsal finden keine vergleichbaren Konferenzen statt - sie würden zugegebenermaßen etwas deplatziert wirken. Dabei sitzen hier deutsche Start-ups, die mit ihren Erfindungen in den nächsten Jahrzehnten das Leben vieler Menschen verändern könnten oder das bereits tun: Hier, mitten auf dem Land, arbeiten Lilium und Volocopter an autonomen Flugtaxis und die Sonnen GmbH an intelligenten Stromspeichern. Erst kürzlich hat das Energie-Unternehmen, das 2018 vom Ölkonzern Shell gekauft wurde, Tesla einen riesigen Auftrag in den USA weggeschnappt.

Und dennoch: Berlin gilt als Vorzeige-Ökosystem für Gründer, das gar europaweit seinesgleichen sucht und mit Städten wie London und Paris konkurriert. Doch wie zeitgemäß ist das noch? Denn wer sich in der Start-up-Hauptstadt herumtreibt, trifft beinahe ausschließlich auf Start-ups mit einem digitalen Geschäftsmodell - führend sind Unternehmen aus der IT, Fintechs oder der E-Commerce. Die Start-up-Dichte ist bundesweit am höchsten, keine Frage. Doch umso schwieriger ist es, aus der Masse hervorzustechen. Echte Erfindungen oder Innovationen, aus denen im Nachhinein ein Geschäftsmodell hervorgeht, sucht man in Berlin mitunter recht lange. Und doch wird die Stadt innerhalb der Szene hochgelobt - nicht nur auf den Gründer-Konferenzen. Wie passt das zusammen?

In Berlin wird an virtuellen Schuhen gearbeitet

Zu den Vertretern der in Berlin besonders präsenten Start-ups aus dem E-Commerce zählt auch Matthew Klimpke mit seinem Unternehmen Vyking.io, das er mitgegründet hat und nun als CEO leitet. In der Factory Berlin, einem Start-up-Campus samt Büros im Berliner Osten, zeigt der 31-jährige Brite stolz sein Produkt: Er richtet die Linse seiner Smartphone-Kamera auf seine Füße und prompt erscheinen auf dem Bildschirm schwarz-weiß-rote Nike-Sneaker an Klimpkes Füßen, die er im "echten Leben" überhaupt nicht trägt. Neigt er seine Füße, so neigen sich auch die virtuellen Schuhe in seiner App "SneakerKit" - Augmented Reality nennt sich die Technologie.

Zugegeben: Die Schuhe wirken noch etwas pixelig und bewegen sich nicht ganz im Einklang mit den Füßen von Klimpke. Doch so sollen sich Kunden von Onlineshops ganz genau anschauen können, wie die Wunsch-Schuhe in etwa sitzen und wie sie zum Rest des Outfits passen könnten - eine sinnvolle Erweiterung für die Onlineshops von Nike, Adidas und Gucci oder Plattformen wie Zalando oder Asos ist das auf jeden Fall. Ob es eine revolutionäre Geschäftsidee ist, die Shopping grundlegend verändert, das vermag man nicht zu sagen. Die Software will Klimpke den Herstellern und Shops verkaufen. Vyking.io soll das echte Anprobieren der Schuhe nicht ersetzen, sondern vielmehr das Shoppingerlebnis erweitern, verspricht das Unternehmen.

Klimpke hat seinen persönlichen Lebensmittelpunkt bereits nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...