FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2288 (2314) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 347 (354) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 727 (731) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX PRICE TARGET TO 657 (664) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 551 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1556 (1514) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 331 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2088 (2069) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 603 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA CUTS ASHMORE GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1840 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES TAYLOR WIMPEY WITH 'BUY' - TARGET 187 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'HOLD' - TARGET 648 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES BELLWAY WITH 'BUY' - TARGET 3538 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES BERKELEY GROUP WITH 'SELL' - TARGET 3428 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES BOVIS HOMES WITH 'HOLD' - TARGET 1085 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES COUNTRYSIDE PROPERTIES WITH 'BUY' - TARGET 353 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES MCCARTHY & STONE WITH 'HOLD' - TARGET 137 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES PERSIMMON WITH 'BUY' - TARGET 2386 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES REDROW WITH 'BUY' - TARGET 728 PENCE - FTSE INDICATED +0.17% TO 7294 (CLOSE: 7281.94) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS EASYJET TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 820 (1200) PENCE - LIBERUM RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 3085 (2750) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1530 (2050) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 440 (495) PENCE - 'NEUTRAL'



