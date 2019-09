Etliche InsurTechs sind in der Vergangenheit angetreten, um den Versicherungsvertrieb zu revolutionieren. Seit geraumer Zeit ist es um den anfänglichen Hype ruhiger geworden, was die VEMA in einem aktuellen Statement thematisiert. Man lese heute nur noch wenig von den "Revoluzzern", heißt es da. Letztlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...