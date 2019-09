FRANKFURT (Dow Jones)--Metro Properties, das Immobilienunternehmen der Metro AG, hat 11 Großhandelsmärkte in Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion verkauft. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von mehr als 250 Millionen Euro. Käufer ist die FLE GmbH Wien, eine Tochter der französischen LFPI-Gruppe.

Metro und Makro werden alle Großhandelsmärkte an den jeweiligen Standorten auf der Basis langfristiger Mietverträge weiter betreiben. Das Gesamtportfolio aus 11 Objekten umfasst 5 Makro Großhandelsmärkte in Polen (Warschau, Wroclaw, Krakau und Lublin), 3 Metro Großhandelsmärkte in Ungarn (Budapest) sowie 3 Makro Großhandelsmärkte in der Tschechischen Republik (Prag).

FLE betrachtet sich mit dem Erwerb der Cash & Carry-Märkte als "neuen langfristigen Partner" der Metro AG, teilte das Unternehmen mit. FLE hat die Immobilien der Cash & Carry-Märkte im Auftrag des Luxemburger Immobilienfonds FLE SICAV FIS erworben. Der Fonds hat ein Portfolio von gewerblichen Immobilien in Europa und den USA, das laut Unternehmen einen Wert von fast 2,5 Milliarden Euro hat.

Die Transaktion wurde laut Metro im August vollzogen. Metros Ziele für das Geschäftsjahr per Ende September sind ohne den möglichen Beitrag von Immobilientransaktionen.

