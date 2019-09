In der Gemeinde Schwebheim im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt ist am Montag ein 58-Jähriger bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Gegen 11:45 Uhr war der Mann gerade mit Reparaturarbeiten am Kraftstofftank eines Fahrzeugs beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung kam, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Der Kfz-Mechaniker erlitt hierbei tödliche Verletzungen, ein sofort verständigter Notarzt der Luftrettung konnte dem Mann nicht mehr helfen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang nahm die Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft auf.