Nach Adidas ist RWE die Dax-Aktie mit der stärksten Performance im Laufe dieses Jahres. Von 18,80 Euro noch am ersten Börsentag im Januar legten die Papiere auf aktuell rund 27 Euro zu. Das ist ein Plus von mehr als 40 Prozent. Dies hat zweifellos auch mit dem angestrebten Deal mit Wettbewerber E.ON zu tun, der RWE zu einem Bigplayer im Bereich der erneuerbaren Energien machen würde. Eine Genehmigung durch die Wettbewerbshüter scheint unmittelbar bevorzustehen - was in Analystenkreisen für zusätzlichen ... (Achim Graf)

