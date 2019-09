Zürich (awp) - Die Allianz Global Investors (Schweiz) AG hat mit Michael Schütze einen neuen Geschäftsleiter. In seiner Funktion als Head of Institutional Schweiz wird er Leiter des Bereichs Institutional Business Development, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Er wird an Arne Tölsner berichten. Ein besonderer ...

