Berlin (ots) - Es steckt in Farben und im Linoleum, wird überwiegend importiert und

zählt aufgrund hoher Gehalte an Omega-3-Fettsäuren zu den gesündesten

Pflanzenölen. Über Ursprung, industrielle Verarbeitung und die

vielfältige Nutzung von Leinsaaten berichtet der neue OVID-Film

"Leinsaaten - gesund, nachhaltig und seit Jahrtausenden beliebt" in

weniger als vier Minuten.



Rund 148.000 Tonnen Leinsaaten verarbeiteten die deutschen Ölmühlen

im letzten Jahr. Da hierzulande im gleichen Zeitraum nur etwa 5.000

Tonnen heranwuchsen, importierten die Ölmühlen Lein überwiegend aus

Ländern wie Kasachstan (51.000 Tonnen), Russland (51.000 Tonnen) und

Frankreich (13.000 Tonnen).



Aus den Leinsaaten gewinnen die Ölmühlen Schrot und Öl. Während

Leinschrot ein beliebtes Futter in der Pferdezucht ist, zählt Leinöl

zu den gesündesten Pflanzenölen überhaupt. Es besteht zu mehr als 50

Prozent aus alpha-Linolensäure, einer essentiellen Omega-3-Fettsäure,

die den Cholesterinspiegel auf natürliche Art und Weise senkt.

Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften wird Leinöl auch besonders

von der Industrie nachgefragt und häufig als Bindemittel zur

Herstellung von Farben, Lacken und Fußbodenbelägen eingesetzt. Als

ein natürlicher Holzschutz für Möbel, Fenster oder Türen kommt das Öl

bereits seit Jahrhunderten zum Einsatz.



Lein ist eine sehr alte Kulturpflanze und nach Raps, Soja und der

Sonnenblume die viertwichtigste Ölfrucht bei der Verarbeitung in

Deutschland. Der Anbau konzentriert sich hierzulande vorwiegend auf

die neuen Bundesländer. In Deutschland werden die meisten Leinsaaten

in industriellem Maßstab in Ölmühlen in Nordrhein-Westfalen gepresst.



