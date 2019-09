US-Schauspieler Willem Dafoe beschäftigt sich mit dem Tod. "Ich habe immer schon über den Tod nachgedacht, aber jetzt komme ich wirklich in das Alter", sagte er dem "Zeitmagazin Mann".



Zuletzt seien eine Nichte und eine seiner früheren Agentinnen gestorben. "Freunde verschwinden plötzlich. Ich will hier kein Name-Dropping betreiben, aber es trifft einen, wenn David Bowie stirbt, ich kannte ihn aus unserer gemeinsamen Zeit in New York, wir haben auch mal zusammen gedreht. Oder Lou Reed, den ich am Ende seines Lebens ziemlich gut kennengelernt habe."



Er spüre, dass er alt werde. Früher habe er oft gesagt, dass er sich wie 22 fühle, dass Alter nicht existiert, aber es existiere natürlich doch. Er spüre sein Alter, sagte Dafoe. "Das Traurigste ist, dass plötzlich alles so schnell geht. Als ich jung war, habe ich mich schnell gelangweilt, heute will ich so viele Dinge machen und komme kaum dazu."



Eine Sache habe sich in seinem Leben aber nicht verändert, fügte er hinzu: dass er auf der Straße mit dem Popstar Mick Jagger verwechselt werde. "Ja, das passiert manchmal. Vor Kurzem war ich mit ein paar Leuten in New York unterwegs, da habe ich das kurz erwähnt, und an den Reaktionen merkte ich, dass die dachten: Was bildet der sich ein, glaubt er wirklich, er sieht aus wie Mick Jagger? Und prompt ist es wieder passiert. Eine Frau lief auf uns zu und rief: Mick Jagger! Mick Jagger!"