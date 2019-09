Das auf Asset Management spezialisierte Unternehmen verstärkt sein Deutschschweizer Team mit Roman Aschwanden und Zoë Sheehan.Zürich - Erst vor kurzem eröffnete Alpha Financial Market Consulting («Alpha FMC») beim Paradeplatz in Zürich ein Büro. Jetzt werden dort zwei Asset-Management-Experten eingestellt. Roman Aschwanden und Zoë Sheehan waren zuvor in renommierten Unternehmen tätig und arbeiten seit Anfang September bei Alpha FMC. Mit diesen Neuzugängen kann der stetig wachsende Kundenstamm...

Den vollständigen Artikel lesen ...