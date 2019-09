Die Umweltauflagen für Schiffe werden immer strenger. Reeder wollen daher auf alternative Antriebe wie etwa verflüssigtes Erdgas umsteigen.

Noch fahren weltweit nur wenige Schiffe mit verflüssigtem Erdgas (LNG) - doch einer Erhebung zufolge werden es in den kommenden Jahren deutlich mehr werden. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie im Auftrag der Schiffbau-Messe SMM, die am Dienstag in Hamburg veröffentlicht wurde. Danach favorisieren 45 Prozent der Reeder LNG als Brennstoff der Zukunft.

Aber auch Hybridlösungen kommen den Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...