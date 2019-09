Vom pulsierenden London zur Ruhe des Indischen Ozeans, The Standard wird global

Nach der bahnbrechenden Einführung in London gibt Standard International, das Mutterunternehmen von The Standard, die Eröffnung von The Standard, Huruvalhi Maldives bekannt. Das Resort ist nur einen kurzen Flug von Male entfernt, zwischen den Raa and Baa Atollen auf einer unter Naturschutz stehenden Insel.

Das Resort ist mit 115 privaten Villen das erste des Unternehmens in Asien. The Standard, Maldives ist das nächste Reiseziel des Unternehmens aus der umfangreichen globalen Pipeline, die Mailand, Paris, Lissabon, Bordeaux, Mexiko-Stadt, Koh Samui, Phuket, Hua Hin und Chicago um nur ein paar zu nennen umfasst.

"Es ist uns eine große Freude, innerhalb des gleichen Jahres, der Welt zu zeigen, was The Standard an einem der hektischsten Orte und einem der ruhigsten Orte des Planeten sein kann", sagte Amar Lalvani, CEO von Standard International. "Was mich so stolz macht, ist, dass abgesehen von der unterschiedlichen Umgebung das Wesen unmissverständlich Standard bleibt."

Während die Malediven seit jeher traditionsgemäß ein Reiseziel für Paare sind, ist The Standard an die Entwicklung mit einer neuen frischen Sichtweise herangegangen. Das Resort bietet eine noch nie zuvor dagewesene Kombination aus Relax, gesellschaftlichem Leben und lebendigem Kulturprogramm, welche Freundeskreise oder Singles anzieht, die andere Leute treffen oder sich einfach erholen und zu neuer Energie finden möchten.

Die Lobby ist luftig und intim und 24 Stunden am Tag zugänglich. Jede der 115 Villen umfasst ein privates Sonnendeck und einen kleinen Pool und die sechs einzigartigen kulinarischen Angebote reichen von einem Grillplatz vor dem Strand, an dem frisch gefangene Meeresfrüchte zubereitet werden, bis zur maledivischen Küche, in der auf Zutaten direkt aus dem resorteigenen Anbau zurückgegriffen wird.

Das Resort bietet Schnorchelausflüge durch das eigene naturgeschützte Riff, Bootfahrten bei Sonnenuntergang zu unbewohnten Inseln und unentdeckten Riffen sowie Nachtfischen und intime Abendessen an besonderen Orten an. Das Standard Spa bietet ein gemeinschaftliches Hammam, Aromadampfbäder, tägliches Yoga, Personal Trainer und neun private Behandlungsräume an.

Ein Standard-Erlebnis wäre jedoch nicht vollständig ohne Nachtleben, von Stammesklängen am Strandfeuer bis zum Nachtklub auf Glasboden sowie eine Diskokugel über Ihrer Badewanne für ihre eigene Privatparty.

Frühbucherpreise ab 569 US-Dollar inklusive Steuern und Betriebskosten und 2 Frühstücke pro Tag in einer Lagoon Beach Villa-Kategorie, buchbar erst 60 Tage vor Ankunft, nicht erstattungsfähig, nicht stornierbar.

Normaltarife ab 740 US-Dollar (Frühstück inklusive). Buchen Sie jetzt auf standardhotels.com.

