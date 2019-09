Mumm kompakt - An den Aktienmärkten geht die Hoffnungs-Rally weiter

An den Aktienmärkten hoffen Anleger auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, auf eine Verständigung im Iran-Konflikt, auf eine zeitnahe Erholung der schwächelnden globalen Konjunktur, vermutlich sogar auf eine Alternative zum harten Brexit und vor allem wieder auf die Notenbanken.

Anders ist die Erholung von DAX & Co. seit Mitte August nicht zu erklären. Die realwirtschaftlichen Fakten in Deutschland und der Eurozone hingegen rechtfertigen kaum steigende Aktiennotierungen. Anders sieht es bisher in den USA aus, wo vor allem der robuste Konsum bisher noch die wirtschaftliche Dynamik aufrecht hält.

Den vollständigen Artikel lesen ...