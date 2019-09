Salzburg, Österreich (ots/PRNewswire) - USONICIG, Hersteller innovativer Ultraschall-Verdampfer, hat gemeinsam mit den lokalen Vertriebspartnern Hermann Hauser GmbH und Moosmayr Ges.m.b.H. von 30. August bis 1. September an der jährlichen Messe FEUER & RAUCH in Salzburg (Österreich) teilgenommen und dort sein ZIP POD SYSTEM offiziell auf dem österreichischen Markt vorgestellt.



USONICIG hat eine patentierte Ultraschalltechnologie entwickelt, die ohne Verbrennung oder Erhitzen auskommt und Dampfern ein intensives und angenehmes Geschmackserlebnis bietet. Charlie Zou, Vertriebschef von USONICIG, sagte: "Die Vorteile der Ultraschalltechnologie liegen auf der Hand. Nach unserem Marktauftritt in Großbritannien verstärken wir jetzt unsere Zusammenarbeit mit namhaften lokalen Vertriebspartnern, um unsere europäische Präsenz in Ländern wie Österreich und Deutschland zu stärken."



Viele Besucher und Aussteller der Messe zeigten großes Interesse anlässlich der Österreich-Premiere des USONICIG ZIP POD SYSTEMs, das über die patentierte Ultraschalltechnologie des Unternehmens verfügt. E-Zigaretten mit Heizspule verursachen oft einen verbrannten Geschmack. Daher freuten sich die Besucher und Aussteller außerordentlich über eine Alternative, die gut mit Nikotinsalzen kompatibel ist und keinen verkohlten Nachgeschmack verursacht.



FEUER & RAUCH ist Österreichs größte Fachmesse für Tabakwaren, E-Zigaretten und Raucherbedarf. Durch ihre zentrale Lage und modernen Räumlichkeiten bietet sie eine einzigartige Plattform für Geschäfte, Informationen und Kommunikation. USONICIG drängt verstärkt auf den europäischen Markt. Neben der Teilnahme an Ausstellungen und Messen in mehreren europäischen Ländern gibt es Marketingveranstaltungen, um die lokalen Konsumenten zu erreichen. Vapouround, eine britische Branchenzeitschrift, ist seit Jahresbeginn Partner von USONICIG. Bei einer Vapouround Bus Tour quer durch Großbritannien wurde das andere Vorzeigeprodukt des Unternehmens präsentiert, das ZIP Pod Kit.



Informationen zu USONICIG



USONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. gegründet und engagiert sich in der Erforschung und Entwicklung von gesunden Verdampfer-Produkten. USONICIG hat insgesamt 447 Patentgenehmigungen erhalten. Darunter sind 64 Patente unter dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT), 65 inländische und 96 ausländische Patente für Erfindungen sowie 222 Gebrauchsmuster (Stand: 30. Juni 2019). Dank der Fortschritte bei Forschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellung hat sich USONICIG als Marktführer in der Branche für Verdampfer etabliert.



Die Rhythm- und ZIP-Produktserien von USONICIG erfüllen die Richtlinie über Tabakerzeugnisse 2014/40/EU (TPD) und haben die Marktzulassung im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland erhalten. Sie können online und im stationären Handel bezogen werden.



